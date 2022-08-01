Mirror: заявление Путина о гиперзвуковых «Цирконах» у ВМФ РФ вызвало тревогу в Британии

Во время празднования Дня ВМФ в Санкт-Петербурге президент России сделал заявление о начале поставок гиперзвуковых ракет «Циркон» в скором времени.

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В Британии обеспокоились недавними заявлениями президента России Владимира Путина. В частности, его заявлениями во время празднования Дня Военно-морского флота об оснащении в ближайшие месяцы Вооруженных сил новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

В Соединенном Королевстве это заявление назвали «пугающей угрозой». Информацию приводит газета Mirror.

«Владимир Путин угрожает, что Военно-морской флот России получит ядерные ракеты со скоростью семь тысяч миль (почти 12 000 км/ч. - Прим. ред.)», - сообщает таблоид.

Автор материала приводит слова президента России, сказавшего, что данное вооружение «способно молниеносно реагировать на тех, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу». В ответ было отмечено, что с такой скоростью данное оружие в считанные минуты способно достигнуть британской столицы.

«С такой скоростью оно может достигнуть Лондона примерно в течение пяти минут», - указал автор статьи.

Напомним, Владимир Путин подчеркнул, что флот обеспечит твердую защиту зон интересов России всеми средствами. После утверждения новой Морской доктрины России Путин посетил Петропавловский собор.