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Рисковый маршрут: как под угрозой обстрелов доставляют гумпомощь на освобожденные территории

Павел Кольцов
06:00 13.08.2022
Колонну с десятками тонн гуманитарной помощи сопровождает военная автоинспекция Западного округа.
Рисковый маршрут: как под угрозой обстрелов доставляют гумпомощь на освобожденные территории
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Со спецсигналами и на максимально возможной скорости колонна МЧС России с гуманитарным грузом в 20 тонн движется в сторону границы с Украиной. Колонну сопровождает  военная автоинспекция Западного военного округа.

Пейзаж за окном резко меняется - разрушенные здания, на дороге сгоревшие машины. Инспекторы снимают фуражки и надевают каски. Колонна въезжает в зону проведения военной спецоперации и нужно быть максимально внимательным. Возможны любые внештатные ситуации.

«Может произойти обстрел колонны, могут бить рядом, могут по колонне. Ориентируемся по ситуации. Если далеко - стараемся проскочить эту местность. Если  непосредственная угроза - ищем укрытие и охраняем колонну и личный состав», - говорит инспектор Военной автомобильной автоинспекции Дмитрий.

Мука для местной пекарни, крупа, консервы, масло, лекарства. Все фуры доехали без происшествий. Но здесь груз и люди - в еще большей опасности. Село регулярно обстреливает украинская артиллерия. Машины разгружают как можно быстрее, помогают местные жители. Снимать можно только внутри одного здания, чтобы ни в коем случае не выдать местоположение.

Киевскому режиму явно не дает покоя помощь, которую оказывают бедствующим людям. Один склад украинские военные уже сожгли. Об этом на смеси русского и украинского  рассказывает Валентина, женщина, которая занимается распределением гуманитарной помощи.

«Они целенаправленно бьют, когда приходит МЧС России. Буквально через день или в этот же день сразу начинается... Например, когда разбили склад наш, буквально за десять минут мы ушли с него. Если бы мы были там, может и остались бы на том месте», - говорит она.

Со склада сельчане уже своими силами развезут продукты по нескольким ближайшим населенным пунктам. Всего в списках - две с половиной тысячи человек. Семьям с маленькими детьми привезут подгузники и детское питание, отдельные наборы - для диабетиков. Колонна МЧС России возвращается с теми же мерами безопасности и со списками лекарств, вещей, продуктов, которые необходимо привезти в следующий раз.

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