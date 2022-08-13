Вильфанд рассказал о 40-градусной жаре в Поволжье и на юге России

Температура в Волгоградской, Астраханской областях и на востоке Ставрополья будет достигать очень высоких значений.

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Европейский антициклон принесет на наступивших выходных в ряд регионов Поволжья и юга России жару до 37 и даже до 40 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он объяснил, что антициклон сейчас продвигается с запада на восток, на территорию России, его влияние будет обширное, передает РИА Новости.

Вильфанд также подчеркнул, что также будет повышаться и ночная температура. К выходным она достигнет 15-16 градусов.

«Жаркая погода будет распространяться и на юго-восток европейской России, и в Поволжье, и на Урал. Температура в Волгоградской, Астраханской областях, на востоке Ставрополья будет достигать очень высоких значений», - уточнил Вильфанд.

К концу недели на юге Ростовской области, в Краснодарском крае также установится знойная погода - 37-38 градусов.

В начале августа российский метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что в Москве и регионах в ближайшие две недели ожидается теплая погода, которая позволит продлить купальный сезон до середины месяца.