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Рискуя жизнью, спасти товарищей: новые подвиги участников спецоперации по защите Донбасса

05:00 14.08.2022
В ходе спецоперации ВС РФ на Украине военнослужащие проявляют мужество, подлинный героизм и верность долгу.
Рискуя жизнью, спасти товарищей: новые подвиги участников спецоперации по защите Донбасса
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сержант Алексей Терехов

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сержант Алексей Терехов вместе со своим подразделением выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

Стремясь удержать населенный пункт под своим контролем, боевики оказывали ожесточенное сопротивление с применением артиллерии и минометов.

В результате очередного артиллерийского залпа противника несколько российских военнослужащих получили тяжелые ранения. Несмотря на угрозу собственной жизни, сержант Терехов вытащил раненых товарищей из-под огня, эвакуировал их в наиболее безопасное место и оказал первую медицинскую помощь, чем спас им жизнь, после чего продолжил бой с противником.

После того, как националисты начали отступать, Терехов продолжил оказывать раненым всю необходимую помощь в ожидании прибытия медиков. Благодаря грамотным и умелым действиям сержанта, удалось сохранить жизни военнослужащим.

Младший сержант Анатолий Пешков

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Младший сержант Анатолий Пешков в составе батальонно-тактической группы выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

На подступах к населенному пункту Пешков обнаружил вооруженную группу украинских диверсантов. Российские военнослужащие вступили в бой с националистами.

В ходе столкновения с боевиками боевая машина младшего сержанта подверглась обстрелу со стороны украинских боевиков, получила повреждения и потеряла ход. Мгновенно оценив обстановку, Пешков спешился, выбрал выгодную огневую позицию, после чего, умело используя рельеф местности, вступил в бой с украинскими националистами. Ведя прицельный огонь, младший сержант Пешков уничтожил трех боевиков.

Благодаря высокому профессионализму, смелым и уверенным действиям младшего сержанта Пешкова российским военнослужащим удалось уничтожить группу боевиков в окрестностях населенного пункта, что создало условия для его последующего освобождения наступающими российскими подразделениями.

Ефрейтор Владимир Шикарев

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Механик-водитель, ефрейтор Владимир Шикарев в составе экипажа боевой машины десанта выполнял разведывательно-поисковые задачи.

На окраине населенного пункта Шикарев обнаружил замаскированную минометную установку противника, расположенную в отдельно стоящем заброшенном здании.

Используя условия местности, ефрейтор скрытно подвел боевую машину к позициям украинских боевиков, и, прикрывая экипаж корпусом БМД, создал возможность вести прицельный огонь по националистам. Застигнутый врасплох противник в результате был ликвидирован.

В ходе ожесточенных боев с националистами, удерживающими населенный пункт, ефрейтор Шикарев также выполнял задачи по восстановлению поврежденной военной техники в условиях вражеского артиллерийского и минометного огня.

Несмотря на полученное ранение, он оперативно восстановил четыре единицы военной техники. Смелость и самоотверженность ефрейтора способствовали сохранению наступательного потенциала российских подразделений. По итогам боев населенный пункт был освобожден.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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