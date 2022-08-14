Рискуя жизнью, спасти товарищей: новые подвиги участников спецоперации по защите Донбасса

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Сержант Алексей Терехов вместе со своим подразделением выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

Стремясь удержать населенный пункт под своим контролем, боевики оказывали ожесточенное сопротивление с применением артиллерии и минометов.

В результате очередного артиллерийского залпа противника несколько российских военнослужащих получили тяжелые ранения. Несмотря на угрозу собственной жизни, сержант Терехов вытащил раненых товарищей из-под огня, эвакуировал их в наиболее безопасное место и оказал первую медицинскую помощь, чем спас им жизнь, после чего продолжил бой с противником.

После того, как националисты начали отступать, Терехов продолжил оказывать раненым всю необходимую помощь в ожидании прибытия медиков. Благодаря грамотным и умелым действиям сержанта, удалось сохранить жизни военнослужащим.

Младший сержант Анатолий Пешков