Рискуя жизнью, спасти товарищей: новые подвиги участников спецоперации по защите Донбасса

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Механик-водитель, ефрейтор Владимир Шикарев в составе экипажа боевой машины десанта выполнял разведывательно-поисковые задачи.
На окраине населенного пункта Шикарев обнаружил замаскированную минометную установку противника, расположенную в отдельно стоящем заброшенном здании.
Используя условия местности, ефрейтор скрытно подвел боевую машину к позициям украинских боевиков, и, прикрывая экипаж корпусом БМД, создал возможность вести прицельный огонь по националистам. Застигнутый врасплох противник в результате был ликвидирован.
В ходе ожесточенных боев с националистами, удерживающими населенный пункт, ефрейтор Шикарев также выполнял задачи по восстановлению поврежденной военной техники в условиях вражеского артиллерийского и минометного огня.
Несмотря на полученное ранение, он оперативно восстановил четыре единицы военной техники. Смелость и самоотверженность ефрейтора способствовали сохранению наступательного потенциала российских подразделений. По итогам боев населенный пункт был освобожден.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.