Момент гибели туристов от горного потока в Китае попал на видео

На опубликованных в сети кадрах видно, как люди в панике пытаются удержаться на высоких камнях и деревьях, некоторых из них уносит водой.

© Видео: davegreenidge57, Twitter © Фото: davegreenidge57, Twitter

В результате горного паводка вблизи города Чэнду юго-западной провинции Сычуань в Китае погибли по меньшей мере четыре человека, еще девять пострадали. Об этом сообщает информационный портал «Сина».

По информации источника «Чжунго синьвэньван», резкий подъем воды был зафиксирован во второй половине дня на горной реке в районе ландшафтного парка Лунцаогоу, в результате чего отдыхающих туристов, а также установленные в зоне отдыха палаточные городки смыло потоком стихии.

Сообщается, все пострадавшие были доставлены в медучреждения. Трое из них получили тяжелые травмы. В настоящее время на месте происшествия работают восемь отрядов спасателей. На опубликованных в сети кадрах видно, как люди в панике пытаются удержаться на высоких камнях и деревьях, некоторых из них уносит водой.

Ранее стало известно, что после сильных дождей река Чита вышла из берегов и затопила ряд улиц и дачных поселков в одноименном городе. Чиновникам пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации в административном центре Забайкальского края. В Чите приведен в готовность оперативный штаб ликвидации ЧС. Также развернуты четыре пункта временного размещения населения.