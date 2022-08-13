Из ЕС в Россию экспорт товаров за месяц увеличился на 18%

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В этом июне экспорт товаров из Евросоюза в Россию вырос на 18% с 3,78 до 4,45 миллиарда евро. Лидером по поставкам стала Германия. Из нее в июне ввезли товаров на 1,15 миллиарда евро. Это на 5,4 процента больше, чем месяцем ранее. Второе место по экспорту занимает Италия - €523 миллиона.

Больше всего вырос экспорт парфюмерии и косметики на 38% до €234 миллионов, а также медицинских инструментов — на 38% до €286 миллионов. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РБК.

Напомним, недавно стало известно, что экспорт в Россию резко увеличила Турция. В июне поставки увеличились на 52 процента.

Стоимость ввезённых в Россию товаров составила 791 миллион долларов. Сильно выросли поставки фруктов, машин, оборудования и комплектующих.