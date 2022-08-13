Демонстрацию за права женщин в Афганистане разогнали со стрельбой

© Видео: Abdulhaq Omeri, Twitter © Фото: Abdulhaq Omeri, Twitter

Участниц демонстрации за права женщин в Афганистане разогнали при помощи оружия. В ходе шествия представители властей открыли огонь. Свидетелями инцидента стали десятки очевидцев, которые сняли его на видео.

На опубликованных в Twitter кадрах видно, как по улице одного из городов идут женщины. Они несут в руках плакаты и выкрикивают лозунги. За кадром раздаются выстрелы, участницы митинга разбегаются в разные стороны.

По сообщениям РИА Новости, несколько человек пострадали при разгоне демонстрации. Ранее новые власти Афганистана запретили девочкам посещать школу после шестого класса из-за несоответствия форменной одежды нормам шариата.