Военные альпинисты подготовились к покорению Эльбруса в рамках АрМИ-2022

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Военнослужащие высокогорных подразделений России, Китая, Казахстана, Армении, Узбекистана, Южной Осетии, Абхзии, Руанды и Индии завершают подготовку к участию в международном этапе конкурса «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр 2022 года акклиматизационным выходом в Приэльбрусье.

За неделю альпинисты изучали маршрут состязаний, опробовали горную полосу препятствий и стрельбище, а также отработали организацию спасения. Кроме того, стрелки, пулеметчики и снайпера выполнили пристрелочные стрельбы на дальность до 250 метров по мишеням на четырех рубежах.

В трех этапах конкурса «Эльбрусское кольцо-2022» принимают участие около 100 альпинистов. Им предстоит выполнить ряд специальных задач по индивидуальному лазанию и лазанию в связках на искусственном рельефе, преодолению горной полосы препятствий, стрельбе, наведению навесной переправы, ориентированию, преодолению ледового участка и совершению восхождения на гору Эльбрус.

Напомним, торжественное открытие международного конкурса состоится 13 августа в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии. Вооруженные Силы Российской Федерации в состязаниях представляет команда Южного военного округа.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов