В Китае открыли конкурсы АрМИ «Суворовский натиск» и «Безопасный маршрут»

Для участия в Армейских международных играх 2022 года в учебный центр в Корле прибыло девять команд из пяти государств.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

В Корле на полигоне учебного центра Сухопутных войск НОАК Китая состоялась церемония открытия двух конкурсов АрМИ - «Суворовский натиск» (соревнование экипажей боевых машин пехоты) и «Безопасный маршрут» (соревнование инженерных подразделений).

«Сегодня на полигоне Корла Китайской Народной Республики проведена торжественная церемония открытия. Как все мы видели, это шикарное мероприятие», - рассказал судья конкурса «Безопасный маршрут» полковник Александр Черный.

Он отметил, что на данный момент личный состав прошел санитарно-эпидемиологические мероприятия, принял технику и проводит тренировки. Завтра состоится уже первый заезд конкурса «Суворовский натиск» в индивидуальном зачете.

В общей сложности для участия в Армейских международных играх 2022 года в учебный центр в Корле прибыло девять команд из пяти государств - России, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана и Китая.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.