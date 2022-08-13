В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Один человек погиб на фестивале музыки в Испании из-за обрушения сцены

Ян Брацкий
11:03 13.08.2022
Кроме того, в результате инцидента 17 человек получил травмы различной степени тяжести.
© Видео: llatzr, twitter © Фото: llatzr, twitter
Читайте нас на:

Один человек погиб в результате обрушения сцены на музыкальном фестивале в Испании. Трагедия произошла в Валенсии. Кроме того, 17 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает служба спасения.

«В 04:18 (05.18 мск) обрушилась часть сцены на фестивале... в муниципалитете Кульере из-за сильного порыва ветра… Один человек погиб, трое с серьезными множественными травмами, 14 с незначительными ушибами», - сообщает местная служба спасения на своей странице в Twitter.

Сейчас на месте случившегося работают представители экстренных служб. Сообщается также, что сцена рухнула из-за сильного порыва ветра.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:03 В стране и мире
Видео
Один человек погиб на фестивале музыки в Испании из-за обрушения сцены
10:41 В стране и мире
Власти Херсонской области заявили, что США согласовывают каждый пуск ВСУ ракет HIMARS
09:33 В стране и мире
Россияне с шенгеном не смогут попасть в Эстонию с 18 августа
08:51 Армия
Видео
«Боженька спас»: боец ВСУ рассказал, как сдался колонне российских военнослужащих
08:05 В стране и мире
Российских журналистов депортировали из Эстонии и отобрали визы после фото рядом с памятником Т-34
Популярное
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
Видео
Появилось видео, как шайба смертельно ударила в грудь 14-летнего хоккеиста СКА
Видео
Стивен Сигал посетил разбитый после удара ВСУ изолятор: кадры из Еленовки
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.