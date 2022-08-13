Один человек погиб на фестивале музыки в Испании из-за обрушения сцены

Кроме того, в результате инцидента 17 человек получил травмы различной степени тяжести.

© Видео: llatzr, twitter © Фото: llatzr, twitter

Один человек погиб в результате обрушения сцены на музыкальном фестивале в Испании. Трагедия произошла в Валенсии. Кроме того, 17 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает служба спасения.

«В 04:18 (05.18 мск) обрушилась часть сцены на фестивале... в муниципалитете Кульере из-за сильного порыва ветра… Один человек погиб, трое с серьезными множественными травмами, 14 с незначительными ушибами», - сообщает местная служба спасения на своей странице в Twitter.

Сейчас на месте случившегося работают представители экстренных служб. Сообщается также, что сцена рухнула из-за сильного порыва ветра.