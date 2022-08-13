В Лондоне в супермаркете ограничили продажу бутилированной воды

Такие меры были предприняты в связи с засухой в нескольких регионах страны.

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В Лондоне супермаркет Aldi принял решение ограничить для покупателей количество покупаемой питьевой воды. Теперь один человек может приобрести не более пяти бутылок, передает британское издание The Independent.

Соответствующие объявление были развешаны по всему магазину. В тексте утверждается, что такие меры были предприняты в связи с засухой в нескольких регионах Великобритании.

«Ограничения необходимы, чтобы помочь вам и вашим соседям найти нужные вам продукты», — говорится в объявлении.

В стране стоит аномальная жара, пересыхают реки и водохранилища, что привело к нехватке воды.