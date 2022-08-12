Военные химики из России преодолели полосу препятствий конкурса «Безопасная среда»

В международном этапе конкурса Армейских международных игр-2022 «Безопасная среда» участвуют команды из России, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Китая и Узбекистана.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-центр Армейских международных игр - 2022

На полигоне Сазаган Центрального военного округа Республики Узбекистан состоялась первая тренировка российской команды, участвующей в конкурсе Армейских международных игр-2022 «Безопасная среда». Российские военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты отработали элементы огненно-штурмовой полосы. Это испытание является частью этапа «Эстафета».

Военные химики должны преодолеть целый набор препятствий и все в полной экипировке: общевойсковой защитный комплект, противогаз, автомат с пристегнутым магазином, постоянно находящийся при военнослужащем. Даже в условиях особо жаркого климата Узбекистана российские военнослужащие полностью готовы к честной и интересной борьбе со своими коллегами из зарубежных стран.

Соревнования на лучший экипаж РХБ разведки войск РХБ защиты «Безопасная среда» состоят из трех этапов: «Индивидуальная гонка», «Огневая подготовка» и «Эстафета». Проходя их, экипажи выполнят более 20 нормативов в области специальной подготовки и радиационной, химической и биологической защиты. Каждому экипажу на состязаниях предстоит преодолеть маршрут, оборудованный рвами, эскарпами, траншеями, габаритными тоннелями, холмами, косогорами, извилистыми проездами, водной преградой и огненно-штурмовой полосой. Команды-участницы представлены четырьмя экипажами. В каждом по три человека.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.