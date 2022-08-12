Армия Армия Армия

Военные химики из России преодолели полосу препятствий конкурса «Безопасная среда»

07:20 12.08.2022
В международном этапе конкурса Армейских международных игр-2022 «Безопасная среда» участвуют команды из России, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Китая и Узбекистана.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-центр Армейских международных игр - 2022
Читайте нас на:

На полигоне Сазаган Центрального военного округа Республики Узбекистан состоялась первая тренировка российской команды, участвующей в конкурсе Армейских международных игр-2022 «Безопасная среда». Российские военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты отработали элементы огненно-штурмовой полосы.  Это испытание является частью этапа «Эстафета».

Военные химики должны преодолеть целый набор препятствий и все в полной экипировке: общевойсковой защитный комплект, противогаз, автомат с пристегнутым магазином, постоянно находящийся при военнослужащем. Даже в условиях особо жаркого климата Узбекистана российские военнослужащие полностью готовы к честной и интересной борьбе со своими коллегами из зарубежных стран.

Соревнования на лучший экипаж РХБ разведки войск РХБ защиты «Безопасная среда» состоят из трех этапов: «Индивидуальная гонка», «Огневая подготовка» и «Эстафета». Проходя их, экипажи выполнят более 20 нормативов в области специальной подготовки и радиационной, химической и биологической защиты. Каждому экипажу на состязаниях предстоит преодолеть маршрут, оборудованный рвами, эскарпами, траншеями, габаритными тоннелями, холмами, косогорами, извилистыми проездами, водной преградой и огненно-штурмовой полосой. Команды-участницы представлены четырьмя экипажами. В каждом по три человека.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:12 Армия
Видео
Укрепрайон на опасном объекте: как выглядят предприятия в ЛНР после отхода ВСУ
05:00 Армия
Смелость и решительность: в МО РФ рассказали о новых подвигах военнослужащих на Украине
01:01 Армия
Командующий ВВС РФ рассказал, как Россия применяет ракету «Кинжал» на Украине
03:12 В стране и мире
Видео
Ядерный терроризм: что известно о последствиях серии атак ВСУ на предприятия Украины
02:36 В стране и мире
Небензя: Киев получил от Запада карт-бланш на любые преступления
Популярное
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
Видео
Стивен Сигал посетил разбитый после удара ВСУ изолятор: кадры из Еленовки
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.