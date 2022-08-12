Присяжные в США оправдали украинского водителя за массовое смертельное ДТП

Мужчина устроил аварию, находясь за рулем под действием наркотических веществ.

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Американские присяжные по делу массового смертельного ДТП, в котором погибли семеро членов мотоклуба, оправдали водителя грузовика с Украины. Мужчина устроил автоаварию, находясь под действием наркотиков.

Водитель грузовика Владимир Жуковский обвинялся в убийстве по неосторожности и опасном поведении. В день ДТП мужчина принимал героин, фентанил и кокаин, как выяснило следствие, передает Daily Mail.

Жуковский выехал на встречную и врезался в группу байкеров, мчащуюся ему навстречу. Трагедия произошла летом 2019 года в штате Нью-Гэмпшир, США.

Губернатор штата Крис Сунуну, у которого вердикт суда вызвал «шок», «гнев» и «возмущение», назвал его «абсолютной трагедией». По его словам, семеро погибших не дождались правосудия. Самого Владимира Жуковского ждет депортация.