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Элита Вооруженных Сил: ВДВ отмечают 92 годовщину со дня образования

00:00 02.08.2022
Отсчет истории Воздушно-десантных войск принято начинать со 2 августа 1930 года, когда на учениях Московского военного округа было впервые применено парашютное десантирование личного состава.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Гвардейские Воздушно-десантные войска России (ВДВ) отмечают 92-ю годовщину со дня образования. На протяжении этих лет ВДВ прошли длинный путь от отдельных авиадесантных отрядов в составе Военно-воздушных сил до отдельного рода войск, являющегося элитой Вооруженных сил Российской Федерации.

На сегодняшний день Воздушно-десантные войска представляют собой высокомобильный, оснащенный современными образцами вооружения и военной техники, динамически развивающийся в соответствии с требованиями времени, компонент Вооруженных сил Российской Федерации. В конце 20-х годов прошлого века, еще до образования ВДВ, для борьбы с басмачами успешно применялась доставка самолетами по воздуху отдельных, немногочисленных подразделений Красной армии.

На учениях Московского военного округа 2 августа 1930 года впервые было применено парашютное десантирование личного состава. Именно эту дату принято считать днем рождения Воздушно-десантных войск.

Дальнейшее развитее военного искусства не могло не отразиться на тех задачах, которые возлагались на ВДВ. Если на заре своего возникновения отдельные авиадесантные отряды могли решать отдельные задачи тактического значения в тылу противника, то уже с конца тридцатых годов XX века на войска возлагалось выполнение задач оперативного уровня. Например, участие воздушно-десантных соединений Красной армии в разгроме японцев на реке Халхин-Гол в 1939 году, участие в операции по присоединению Бессарабии в 1940 году, Вяземская воздушно-десантная операция 1942-го года, применение воздушных десантов для содействия войскам Воронежского фронта при форсировании реки Днепр.

В сентябре 1941 года ВДВ становятся самостоятельным родом войск. В дальнейшем, являясь резервом Верховного главнокомандующего, войска не раз выполняли задачи на передовой Афганистана, в первой и второй чеченских кампаниях, а также решали задачи по восстановлению конституционного порядка в бывших союзных республиках, миротворческой операции на Балканах и принуждению Грузии к миру, где войска вновь доказали свою высокую выучку и профессионализм.

Военнослужащие ВДВ постоянно демонстрируют и совершенствуют безупречное боевое мастерство, непоколебимую силу духа и умение невзирая ни на что добиваться решения поставленных задач. Кроме того, личный состав подразделений Воздушно-десантных войск сейчас выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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