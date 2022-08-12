Военнослужащие ЦВО доставили гумпомощь для прихожан храма в освобожденном Лисичанске
Минобороны России опубликовало кадры гуманитарной помощи, доставленной военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) для прихожан православного храма в освобожденном от ВСУ Лисичанске.
Вместе с военнослужащими прихожан посетил помощник командира соединения ЦВО по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко. Жители рассказали военным, что ВСУ пытались рыть окопы и складировать вооружение в церковном дворе из-за чего зачастую прихожане вступали с ними в конфликт.
Кроме этого, гуманитарная помощь была доставлена в женский монастырь, в окрестностях которой, по рассказам местных жителей, неоднократно обстреливался отступающими украинскими националистами. При том, что они были в курсе нахождения там мирных жителей.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Центрального военного округа оказали адресную гуманитарную помощь жителям одного из освобожденных населенных пунктов на территории ДНР.
В ходе акции российские военные раздали гражданам, нуждающимся в помощи, около 1000 продуктовых наборов. В состав этих наборов вошли мука, крупы, макаронные изделия, сахар, соль. Гуманитарная помощь оказывается жителям Украины, ДНР и ЛНР регулярно по согласованию с муниципалитетами.
Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов