Местные жители рассказали, что ВСУ пытались рыть окопы и складировать вооружение в церковном дворе.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России опубликовало кадры гуманитарной помощи, доставленной военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) для прихожан православного храма в освобожденном от ВСУ Лисичанске.

Вместе с военнослужащими прихожан посетил помощник командира соединения ЦВО по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко. Жители рассказали военным, что ВСУ пытались рыть окопы и складировать вооружение в церковном дворе из-за чего зачастую прихожане вступали с ними в конфликт.

Кроме этого, гуманитарная помощь была доставлена в женский монастырь, в окрестностях которой, по рассказам местных жителей, неоднократно обстреливался отступающими украинскими националистами. При том, что они были в курсе нахождения там мирных жителей.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Центрального военного округа оказали адресную гуманитарную помощь жителям одного из освобожденных населенных пунктов на территории ДНР.

В ходе акции российские военные раздали гражданам, нуждающимся в помощи, около 1000 продуктовых наборов. В состав этих наборов вошли мука, крупы, макаронные изделия, сахар, соль. Гуманитарная помощь оказывается жителям Украины, ДНР и ЛНР регулярно по согласованию с муниципалитетами.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов