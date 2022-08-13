Армия Победить в городском бою: в МО рассказали о новых подвигах военных на Украине В ходе специальной военной операции военнослужащие России и ЛДНР проявляют мужество, стойкость и верность долгу. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Младший сержант Георгий Беломыцев © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Перед батальоном российских Вооруженных сил стояла задача занять оборону и не допустить прорыва украинских националистов в направлении населенного пункта. Организовав оборону, батальон в течение 20 дней отражал атаки противника. В ходе очередной попытки прорваться к населенному пункту группа боевиков, вооруженных пулеметом и стрелковым оружием, попыталась обойти батальон с фланга. Мгновенно оценив ситуацию, Беломыцев сменил позицию и прицельным огнем поразил националистов. Один из боевиков, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложил оружие и сдался в плен. Задержанного националиста младший сержант доставил на пункт управления батальона, где в ходе допроса он выдал данные расположения основных сил врага. Благодаря смелости и решительности младшего сержанта Беломыцева все попытки националистов восстановить контроль над населенным пунктом были отбиты. Рядовой Тамелан Цопанов © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Действуя в составе батальонно-тактической группы российских военнослужащих, рядовой Тамерлан Цопанов выполнял боевую задачу по освобождению одного из стратегически важных населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. На подступах к городу российские военнослужащие столкнулись с ожесточенным сопротивлением боевиков, открывших массированный огонь с применением артиллерии и минометов. Группа, в составе которой действовал Цопанов, одной из первых вступила в бой с противником. В условиях непрекращающегося огня рядовой, умело маневрируя на улицах города, передвигаясь под прикрытием боевой машины пехоты, вел бой с националистами. В результате очередного залпа вражеской артиллерии Цопанов получил тяжелое ранение ноги, однако, самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, продолжил вести прицельный огонь по украинским радикалам. Мужественные и самоотверженные действия рядового Тамерлана Цопанова способствовали продвижению батальонно-тактической группы вглубь обороны в заданном секторе ответственности. Заряжающий орудия гаубичного дивизиона 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики рядовой Кирилл Шавлак © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Рядовой Кирилл Шавлак осознанно пришел служить в Народную милицию Луганской Народной Республики сразу после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Шавлак рассказывает, что очень хорошо понимал всю трагичность происходящего на родной земле, и давно принял для себя решение защищать Родину. Ровно через две недели после того, как молодому человеку исполнилось 18 лет, он подписал контракт и начал осваивать премудрости службы в артиллерии. В качестве заряжающего гаубицы «Мста-Б» военнослужащий принимал участие в штурме укрепрайонов Вооруженных сил Украины, освобождал от врага населенные пункты ЛНР. Несмотря на молодость Кирилла, командование дивизиона отмечает его смелость, целеустремленность, исполнительность и инициативу. Рядовой Кирилл Шавлак уверен, что после победы в освобожденные республики наконец придет долгожданный мир, о котором мечтает каждый житель Донбасса. Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика