Уникальная экспедиция: исследователи «Роснефти» отправились на Чукотку для добычи керна

В Центре исследования керна «Роснефти» в Тюмени находится крупнейшее в России кернохранилище, в котором собраны образцы керна со всей страны.

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Уникальная научная экспедиция с участием исследователей «Роснефти» отправляется к берегам Чукотки. Участникам предстоит добыть образцы горной породы керна в регионе, где подобные изыскания никогда не проводились.

Пока исследователи держат курс на Чукотку, в Москве уже готовы результаты исследований керна, добытого во время научных экспедиций в море Лаптевых и Карском море. Согласно информации, зашифрованной в керне, ученые из компании «Иннопрактика», работающие на базе МГУ, составляют достоверную геологическую модель малоизученных и труднодоступных районов шельфа.



«Это совершенно уникальные работы, и они делаются не только для того, чтобы мы обогатились знаниями, но и с абсолютно прикладной целью. У нас была гипотеза, что эти районы обладают нефтегазаносностью. И предварительные данные, которые мы сейчас получаем, это подтверждают, что не может нас не радовать», - рассказал директор по исследованиям и разработкам негосударственного института развития «Иннопрактика» Владимир Лакеев.

Кроме того, добыча керна ведется с соблюдением всех экологических стандартов. В Центре исследования керна «Роснефти» в Тюмени находится крупнейшее в России кернохранилище, в котором собраны образцы керна со всей страны, а именно свыше 175 погонных километров горной породы от Волги и Урала до Сахалина.

«Впервые в истории исследований этой части Арктики были получены прямые данные о составе, возрасте, углеводородных системах всего этого недостаточно изученного восточно-арктического региона. Это можно назвать прорывом в геологии Арктики», - отметил начальник управления Департамента геологоразведочных работ «НК «Роснефть» Владимир Вержбицкий.

Подобные исследовательские экспедиции призваны помогать, с одной стороны, вести исследовательскую работу в интересах страны, а с другой - обеспечивать энергетическую безопасность России на долгие годы вперед.