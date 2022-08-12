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Алжирская жара: как конкурсанты «Десантного взвода» акклиматизируются в Северной Африке

Максим Низкодубов
18:42 12.08.2022
Участникам предстоит десантироваться из самолета в составе взвода, бежать марш-бросок и полосу препятствий в условиях изнуряющей жары. А также проходить гоночную эстафету на боевых машинах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Бойцы ВДВ в Алжире на 40-градусной жаре отрабатывают предпрыжковую подготовку. Там все готово к началу конкурса Армейских игр «Десантный взвод». Здесь он проходит впервые. Как наша крылатая пехота осваивает американские парашюты и где лучше всего укрыться от полуденного зноя, не прекращая тренировок, - об этом репортаж Максима Низкодубова из далекой Африки.

Перед реальным десантированием наши военнослужащие тренируются сначала на земле - на воздушно-десантном комплексе, где роль парашютного купола выполняет металлический стапель. К нему крепится парашютная система. Здесь же отрабатываются все штатные и внештатные ситуации, с которыми наши десантники могут столкнуться в воздухе.

«Мы проверяем подвесную систему на парашюте американского образца. В первую очередь нужно проверить грудную перемычку, что она подогнана по размеру груди. Ну и ножные охваты», - заявил тренер российской команды Гела Хевсуриани.

На точке со стапелями парашютисты оттачивают навыки отделения от самолета, группировку в воздухе, плавное снижение и выдергивание кольца. А вот правильное приземление тренируют уже на так называемом трамплине.

Площадка расположена на высотах 1,5 и 1,9 метра от земли. Размеры отличаются лишь по предполагаемой скорости ветра, которую могут встретить парашютисты во время прыжка. Уже через три дня российская команда поднимется в небо, чтобы впервые десантироваться из самолета на алжирскую землю.

В это же время под звуки военного оркестра делегации из 14 стран проходят торжественным маршем вдоль трибун. За построением и шествием колонн, а также церемонией поднятия флагов государств-участников наблюдают представители командования Алжирской национальной народной армии. Конкурс «Десантный взвод» здесь будет проходить впервые. 

Наши десантники не теряют времени даром. Тренировки идут по несколько раз в день. Чтобы команда не получила солнечный удар, разминка и марш-бросок проходят ранним утром. В обед, когда на улице уже настоящее пекло, занятия переносятся в прохладный бассейн. Здесь тренируют выносливость и дыхание. Организм должен быть устойчив к жаре и высокой влажности.

«Погода даже плюс 40 нас не пугает. Мы специально бегали по песку еще в Рязанской области, когда были на сборах. Поэтому мы готовы», - заявил участник конкурса Иван Кучменко.

Конкурс «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр пройдет с 15 по 27 августа.

Участникам предстоит десантироваться из самолета в составе взвода, бежать марш-бросок и полосу препятствий в условиях изнуряющей жары. А также проходить гоночную эстафету на боевых машинах.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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