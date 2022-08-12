Смерть, пожары, разрушения: что известно о сегодняшних обстрелах Донецка

Два человека сегодня погибли во время удара вражеской артиллерии по Кировскому району Донецка.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

C cамого утра ВСУ массированно обстреливают жилые кварталы Донецка. Больше всего сегодня достается Куйбышевскому и Кировскому районам столицы ДНР. Артиллерия ВСУ нанесла удары по частному сектору. Один снаряд угодил прямо в жилой дом. В этот самый момент хозяин жилища находился во дворе, в него попали осколки, и в результате полученных ранений мужчина в возрасте 50 лет скончался на месте.

Буквально через улицу в еще одном частном доме осколок, пробив стекло в окне комнаты, попал в находившегося там мужчину - он также скончался. Жены погибших до сих пор не могут оправиться от шока. Женщина переживает тяжелую боль утраты, поскольку еще утром она разговаривала с близким человеком, а затем в одночасье стала вдовой.

Украинские боевики с утра наносят удары и по шахтам. Так, например, снаряд угодил в крышу склада с пиломатериалами, который находится в непосредственной близости от шахты имени Калинина в Донецке. После прямого попадания крыша здания обрушилась, там начался сильный пожар.

Пожарные расчеты быстро приехали к месту ЧП, однако ситуацию усложнил сильный ветер и отсутствие в городе воды. На данный момент открытое горение уже ликвидировано. Расчеты занимаются проливкой здания. Также известно, что в результате атаки пострадало два человека - помощь им оказывали сотрудники офиса, который находится неподалеку.

Также под удар попала шахта Ленина в Макеевке. На данный момент известно о двух пострадавших сотрудниках. ВСУ обстреливают Донецк и его пригороды 152-мм, а также 155-мм снарядами «натовского» калибра из ствольной артиллерии, минометов и РСЗО «Град». Как минимум шесть человек из числа мирных жителей погибли за последние сутки в ДНР. Мы продолжаем следить за поступающей информацией.