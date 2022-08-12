В Госдуме рассказали, будут ли блокировать YouTube в России

Антон Горелкин отметил, что YouTube блокирует «любые альтернативные точки зрения», а также разгоняет фейковую информацию и русофобию.

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В ближайшее время блокировка платформы YouTube не планируется, однако видеохостинг этого заслуживает. Такое мнение выразил замглавы Комитета Госдумы РФ по информполитике Антон Горелкин.

«Все, что сегодня делает платформа [YouTube], уже заслуживает блокировки по российским законам, поскольку они участвуют в информационной войне против наших граждан. Но, по моим данным, блокировка YouTube пока не планируется», - заявил он в интервью Telegram-каналу «Диалог».

Горелкин отметил, что YouTube блокирует «любые альтернативные точки зрения», а также разгоняет фейковую информацию и русофобию. Однако он обратил внимание, что на данном хостинге размещено «много детского контента, научно-популярного, разнообразного любого контента, который интересен гражданам».

«Когда появится сильный российский конкурент и мы будем видеть, как блогеры активно туда переходят, переносят свои архивы, то тогда YouTube можно будет заблокировать, как и Instagram*, если не раскаются, не извинятся», - добавил политик.

Кроме того, Антон Горелкин заявил, что запрещенная в РФ соцсеть Instagram* может быть разблокирована на территории страны в случае, если ее руководство изменит свою политику и принесет официальные извинения россиянам. Он подчеркнул, что не нужно «преклонять колено» - достаточно признать ошибку и искренне раскаяться.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории РФ.