В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдуме рассказали, будут ли блокировать YouTube в России

Максим Крюков
17:05 12.08.2022
Антон Горелкин отметил, что YouTube блокирует «любые альтернативные точки зрения», а также разгоняет фейковую информацию и русофобию.
В Госдуме рассказали, будут ли блокировать YouTube в России
© Фото: Hideki Yoshihara, AFLO, globallookpress
Читайте нас на:

В ближайшее время блокировка платформы YouTube не планируется, однако видеохостинг этого заслуживает. Такое мнение выразил замглавы Комитета Госдумы РФ по информполитике Антон Горелкин.

«Все, что сегодня делает платформа [YouTube], уже заслуживает блокировки по российским законам, поскольку они участвуют в информационной войне против наших граждан. Но, по моим данным, блокировка YouTube пока не планируется», - заявил он в интервью Telegram-каналу «Диалог».

Горелкин отметил, что YouTube блокирует «любые альтернативные точки зрения», а также разгоняет фейковую информацию и русофобию. Однако он обратил внимание, что на данном хостинге размещено «много детского контента, научно-популярного, разнообразного любого контента, который интересен гражданам».

«Когда появится сильный российский конкурент и мы будем видеть, как блогеры активно туда переходят, переносят свои архивы, то тогда YouTube можно будет заблокировать, как и Instagram*, если не раскаются, не извинятся», - добавил политик.

Кроме того, Антон Горелкин заявил, что запрещенная в РФ соцсеть Instagram* может быть разблокирована на территории страны в случае, если ее руководство изменит свою политику и принесет официальные извинения россиянам. Он подчеркнул, что не нужно «преклонять колено» - достаточно признать ошибку и искренне раскаяться.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:15 В стране и мире
ВСУ обстреляли химконцерн «Стирол» в Горловке
17:05 В стране и мире
В Госдуме рассказали, будут ли блокировать YouTube в России
16:57 В стране и мире
В Запорожской области усилили группировку ПВО вокруг атомной станции
16:08 В стране и мире
День службы сотрудников ФСБ на границах с Донбассом будут засчитывать за два
15:52 В стране и мире
Банк России не исключил повторения мирового кризиса 2007-2008 годов
Популярное
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
Видео
Появилось видео, как шайба смертельно ударила в грудь 14-летнего хоккеиста СКА
Видео
Стивен Сигал посетил разбитый после удара ВСУ изолятор: кадры из Еленовки
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.