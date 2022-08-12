Боевики ВСУ обстреляли частный сектор Донецка и убили пенсионера в его же собственном доме

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев наблюдает за последствиями работы артиллерии ВСУ в частном секторе Донецка. На этот раз украинский снаряд убил ни о чем не подозревавшего пенсионера.

«Вот так сейчас выглядит частный дом после прямого попадания со стороны ВСУ. Видно, что выбиты все стекла, крыша обвалилась, вокруг куски цемента. В результате обстрела погиб один человек», - прокомментировал корреспондент.

Вдова погибшего от рук украинских военных Алла Путинцева не знает утешения и эмоционально переживает трагедию.

«Кто мне мужа вернет? Я не знаю даже, я не представляю, у меня даже слов нет. И за что? Мы, что ли, кому плохого сделали? Нет. Всю жизнь отработала, уже на пенсии. Вон у меня, инвалид первой группы. А его нет. Я не знаю, как... спасибо, детки меня поддерживают», - сказала Путинцева.

Ранее «Звезда» показывала как пожарные ДНР тушат горящий склад пиломатериалов, загоревшийся после обстрела со стороны ВСУ.

Также сообщалось, что в МИД РФ заявили о том, что атаки Киева на ядерные объекты толкают мир на грань ядерной катастрофы.