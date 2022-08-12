В МИД РФ обвинили Японию в использовании памяти о жертвах Нагасаки для русофобии

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что японские власти в годовщину ядерной бомбардировки Нагасаки использовали мемориальную церемонию в интересах своей русофобской кампании. Недовольство высказал заместитель директора Департамента информации и печати ведомства Иван Нечаев.

«Власти Нагасаки, вслед за премьер-министром Японии огульно обвиняя Россию в "акте ядерного шантажа", по степени цинизма превзошли даже своих хиросимских коллег, которые трусливо поспешили убрать венок, возложенный российским послом к мемориалу жертв атомных бомбардировок. Ссылаясь в своей речи на январское заявление "ядерной пятерки" о недопустимости войны с использованием ОМУ, мэр Нагасаки сознательно умолчал, что именно Россия была инициатором этого документа», - сказал дипломат.

Иван Нечаев добавил, что прискорбно наблюдать за таким поведением чиновников. По его словам, Нагасаки является колыбелью российско-японских отношений.

Напомним, ранее посол России в Японии Михаил Галузин возмутился решением Нагасаки не приглашать Россию на траурную церемонию. По его словам, власти города также проявили неуважение и к позитивным страницам истории связей двух стран, которые сыграли важную роль в становлении двустороннего общения.