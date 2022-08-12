Раненым участникам спецоперации вручили сертификаты на жилье

Более 60 военнослужащим были сегодня вручены документы на получение жилья.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Участникам спецоперации на Украине вручили жилищные сертификаты. Обладателями свидетельств на получение новых квартир стали бойцы, которые проходят реабилитацию в Центре клинического госпиталя имени Вишневского. Соответствующие документы получили более 60 человек.

Также военнослужащие получили сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания и государственные награды. Пострадавших в зоне боевых действий в этом центре не только лечат, но и готовят по новым специальностям. Пройдя переподготовку, они смогут продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны.

«Всем нуждающимся подобраны жилые помещения либо по желанию будут компенсироваться затраты на съемное жилье. Сотрудники органов жилищного обеспечения ожидают вашего прибытия к местам службы. Наша задача заключается не только в предоставлении нуждающимся жилья, но и в обеспечении комфортных и безопасных условий для проживания», - отметил замруководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ Иван Верменников.

О программе дальнейшей реабилитации военнослужащих рассказал замначальника Главного военно-медицинского управления Александр Серговенцев.

«В целях восстановления утраченных функций подобраны, изготовлены и настроены под каждого из вас современные протезы. Проводится курс обучения пользования ими. Для каждого из вас разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, согласно которой в последующем будут проводиться мероприятия по обслуживанию протезов и их замене при необходимости», - сказал он.

Временно исполняющий должность начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрий Бобров вручил военнослужащим, окончившим курсы, удостоверения о повышении квалификации, жилищное извещение, воинские звания и удостоверения «Ветерана боевых действий», а также четыре медали «За отвагу», девять орденов Мужества, две медали Жукова, медаль Суворова и знак отличия ордена святого Георгия - Георгиевский крест IV степени.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов