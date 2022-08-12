Минэкономразвития спрогнозировало инфляцию в России ниже 14% по итогам года

Как утверждается, ведомство уже второй месяц подряд фиксирует дефляцию в стране.

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Минэкономразвития спрогнозировало инфляцию ниже 14% по итогам 2022 года. Об этом информируют «Известия», ссылаясь на ведомство.

Как утверждается, в связи с тем, что Минэк второй месяц подряд фиксирует дефляцию, рост цен на потребрынке на конец 2022 будет ниже майского прогноза в 17,5%. При этом в Минэкономразвития отметили, что обновленный прогноз социально-экономического развития будет представлен в соответствии с графиком бюджетного процесса.

Отмечается, что ожидания Минэкономразвития по увеличению стоимости товаров и услуг в пределах 14% укладываются в прогноз Центробанка. Согласно ожиданиям регулятора, в 2022 году рост цен составит 12-15%.

В июне первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов выразил надежду, что по итогам этого года инфляция в стране окажется в районе 15%. По его словам, скачок инфляции произошел в марте-апреле. Тогда он составил 20%, а по некоторым позициям и 30%. Это влияет на итоговые годовые значения.