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Попасть в яблочко: участники конкурса «Полярная звезда» провели пристрелку оружия

Анна Касаткина
01:33 12.08.2022
Соревнования спецназовцев стартуют в Белоруссии 15 августа.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полигоне в Белоруссии провели пристрелку оружия участники конкурса «Полярная звезда» - спецназовцы готовились к одному из основных этапов соревнований. Идеальную точность продемонстрировали далеко не все, но определились и фавориты, причем сразу несколько команд.

Новые автоматы, пулеметы, снайперские винтовки. Участников конкурса вооружением обеспечивает принимающая сторона - таковы правила. Белорусы инструктируют команды и чтобы иностранцам все было предельно ясно - пригласили переводчика. Однако во многих случаях его услуги не требуются. Объясняются, как говорится, «на пальцах», где-то вперемешку на русском и английском. Но все же понимают друг друга. Ведь предмет разговора один - огневая подготовка.

Пристрелка - это целое искусство, точнее даже - математика. Участники конкурса ровно в ста метрах от мишени, а попасть должны прямо в яблочко. Но траектория движения пули такова, что целиться надо на 13 сантиметров ниже от центра.

Пристрелка ведется обязательно в упоре лежа. Оружие должно быть максимально зафиксировано. У каждого - четыре выстрела за одну серию. Серий много. После каждой - к мишеням, для проверки на точность. В команде Судана проходят ее далеко не все. Попадания фиксируют лишь у снайперов, а остальные стреляют мимо. Хотя и не теряют энтузиазма и верят в свою победу.

«Я стреляю каждый день, целюсь, пристреливаюсь. Я долго шел к тому, чтобы показывать хороший результат, как снайпер», - говорит суданский участник конкурса АрМИ-2022 «Полярная звезда» Аладдин Альфазер.

На другой площадке, где мишенью служит танк в 200 метрах, попадания куда чаще. Но определить фаворитов пока и судья не берется. Стрельбу команды Судана и Ирана приходиться корректировать, а вот к Венесуэле, Белоруссии и России вопросов нет.

«Мы стреляли сразу после белорусской команды. Два выстрела - два попадания», - отмечает участник конкурса АрМИ-2022 «Полярная звезда» Никита Кузнецов.

Российская команда, согласно жеребьевке, на конкурсе «Полярная звезда» выступает четвертой. И это даже лучше. Можно оценить работу соперников и свои шансы. Сложнее придется команде Белоруссии. Проходить все шесть этапов она будет первая. Старт соревнований намечен на 15 августа.

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