Артиллерийский бой со складом пиломатериалов: как в ДНР тушат пожар после обстрела ВСУ

Как сообщает корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев, пожарные делают все, чтобы огонь не распространился на соседние здания.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев работает в Донецке, который продолжают хаотично обстреливать из артиллерии украинские войска. На этот раз снаряд врага угодил в склад пиломатериалов.

«Сейчас мы находимся совсем рядом с очагом возгорания, видно, как полыхает склад пиломатериалов, и можно видеть, как пожарные расчет активно борются с огнем, чтобы он не распространился далее, на соседние здания», - прокомментировал корреспондент.

Еще противник обстреливает Запорожскую атомную станцию. Ранее публиковались кадры с последствиями нанесенных по ней ударов.

Также сообщалось, что жители Запорожья объяснили иностранным журналистам, почему они сделали выбор в пользу российского гражданства.