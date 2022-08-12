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Жемчужина Обуховского завода: огромную торпеду времен Первой мировой подняли со дна озера в Ленобласти

Ян Брацкий
10:09 12.08.2022
В канун Первой мировой войны такие боеприпасы были вершиной технологий и самым грозным видом вооружения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Фрагменты торпеды достали со дна озера Копанское в Ленинградской области. В канун Первой мировой войны такие боеприпасы были вершиной технологий и самым грозным видом вооружения. Производили их на Обуховском заводе - флагмане морской оружейной промышленности Российской Империи, сейчас он входит в крупнейший оборонный холдинг страны - Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Испытывали торпеды в Копанском озере - на первой в стране минной пристрелочной станции. За время работы этой станции было испытано в общей сложности более трех тысяч различного вида торпед в интересах ВМФ Российской империи, совершено множество научных открытий и усовершенствований.

Спустя сотню лет на предприятии решили провести экспедицию и поднять на поверхность уцелевшие фрагменты торпед и самой испытательной станции. После реставрации они станут экспонатами музея. В поисках принимают участие сотрудники МЧС России. Не исключено, что водолазов ждут и другие интересные находки.

«После того, как Обуховский завод перестал испытывать торпеды, здесь была  закрытая военно-морская база. На озере действительно проводились уникальные опыты по изучению глубинных мин, эксперименты с малыми гидросамолетами-разведчиками МБР-2 и даже испытывались технологии управления катерами с воздуха с помощью радиоуправления, при этом в катерах отсутствовал экипаж», - рассказала исполнительный директор - первый заместитель генерального директора АО «Обуховский завод» Ирина Волокитина.

Во время историко-патриотической экспедиции, организованной Обуховским заводом, планируется изучить каждый метр дна Копанского озера. Торпеда модели 45-12 самая совершенная, но не единственная, которую производили на заводе, а значит, в водоеме могут находиться различные интересные исторические артефакты. Музей истории завода пополнится новой уникальной коллекцией к юбилею. В следующем году, 16 мая 2023 года, предприятию исполняется 160 лет.

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