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Дружба через спорт: как прошли III Всемирные курсантские игры

Павел Кутаренко
10:50 12.08.2022
Российские военные, завоевав 145 медалей, одержали победу в III Всемирных курсантских играх.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сборная Вооруженных сил России отмечает победу в III Всемирных курсантских играх. На торжественной церемонии закрытия кубок за первое общекомандное место вручает победителю статс-секретарь заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Уникальные соревнования организованы по решению главы российского военного ведомства Сергея Шойгу.

«Всемирные курсантские игры стали настоящим праздником спорта, дружбы, взаимопонимания, объединения будущей военной элиты разных стран. Вы подтвердили главный лозунг международного совета военного спорта "Дружба через спорт". Вы убедительно доказали, что спорт не только вне политики - он выше политики!» - обратился Панков.

Российская сборная завоевала 145 медалей. Среди них 73 - золотых, 46 серебряных и 26 бронзовых. Второе место в общекомандном зачете у сборной Белоруссии, третье - у Армении. Команда установила абсолютный рекорд по количеству завоеванных медалей в истории Игр. За пять дней соревнований 576 курсантов из 20 стран мира разыграли награды в семи видах спорта.

Плавание - самый «медалоемкий» вид Всемирных курсантских игр, в нем были разыграны 34 комплекта наград, и большинство из них конечно досталось российским спортсменам. Гимн России в бассейне звучал на каждом награждении. Российские пловцы установили здесь 16 рекордов игр, 15 атлетов выполнили норматив «мастер спорта». Несмотря на столь явное преимущество россиян, иностранные участники явно не расстроены.

«Мы очень надеемся, что нам еще представится шанс побывать в России. Это прекрасная страна, мы успели ее полюбить. И это потрясающее место для проведения Игр. Ну, и девушки у вас тут очень красивые», - признался участник III Всемирных курсантских игр из Венесуэлы Хавьер Халдес.

Курсантки-красавицы из российской волейбольной сборной, которые «всухую» выиграли все свои игры, пришли на мужской финал волейбола Россия - Иран. В упорной борьбе российские волейболисты все таки уступили сопернику. И это один из немногих финалов, где РФ не победила.

«Хочу поблагодарить российских организаторов Игр, все было проведено на уровне самых высоких мировых стандартов, спасибо вам за такой прием!» - поблагодарил руководитель делегации, бригадный генерал ВС Исламской республики Иран Харвис Нахи.

III Всемирные курсантские игры стали самыми масштабными спортивными международными соревнованиями в этом году. И по оценке участников, игры в России - лучшие за всю их историю.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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