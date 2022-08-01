Сравнять с землей: как расчеты «Градов» НМ ДНР разрушают укрепрайоны ВСУ на Авдеевском направлении

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Реактивная система залпового огня «Град» накрывает пехоту украинской армии под Авдеевкой. Цели уничтожены - и расчет скрывается в густом облаке пыли. У линии фронта на Авдеевском направлении реактивная артиллерия Народной милиции Донецкой Народной республики поддерживает пехоту Союзных сил, успевая и равнять с землей укрепления ВСУ и поражать скопления живой силы противника.

«Это малые ракеты, осколочно-фугасные. Бьют они до 15 километров. Поражают 400 на 400. Скорость выстрела - 20 секунд полного пакета. То есть сорок штук», - описал военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным Лыга.

Справа - поле, слева - густая зелень, за которой надежно скрыт от глаз противника «Град». И только если подойти практически вплотную, можно увидеть очертания боевой машины. При этом враг даже не догадывается, что позиция оборудована именно здесь.

У бойца Народной милиции ДНР с позывным Захар в подчинении находятся сразу шесть расчетов РСЗО «Град». Военнослужащий на фронте с 2014 года, успел послужить и в танковой роте, и в пехоте, но говорит что его стихия - артиллерия. Опытный командир, Захар рассказывает, что ответные удары ВСУ в артдуэлях - не более, чем агония проигравших. Однако бойцам ДНР пока еще рано расслабляться.

«Только я слышу звук снаряда, который я не могу определить по своему опыту. Понятно же, что это что-то не из постсоветского, что-то уже западное», - говорит старший офицер батареи 1-й славянской бригады реактивного дивизиона с позывным Захар.

Расчету поступил новый приказ. По данным разведки, в районе поражения была замечена украинская пехота. Задача - как можно быстрее атаковать противника, пока он не успел обнаружить расчеты «Градов» с воздуха.

Пара минут, и бойцы уже на позиции. Последние приготовления - неуправляемые ракеты. А дальше: полный залп! После того, как расчеты сработали по целям, происходит смена позиций. Самое главное - сделать это быстро, чтобы не попасть под ответный огонь.

Тактические задачи расчетов Народной милиции ДНР на этом участке фронта - расчистить путь пехоте и заставить замолчать артиллерию, из которой противник ежедневно обстреливает города республики.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.