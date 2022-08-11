В стране и мире Коронавирус Сестра лидера КНДР пригрозила властям Южной Кореи уничтожением из-за коронавируса Ян Брацкий Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в КНДР. © Фото: NEWSIS, XinHua, globallookpress Читайте нас на: Официальный Пхеньян уничтожит власти Южной Кореи при любой попытке «спровоцировать» проникновение коронавируса в КНДР. С такой угрозой выступила сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон. «Если враг будет упорствовать в таких опасных действиях, как провоцирование проникновения вируса в нашу республику, мы ответим на это не только уничтожением вируса, но и уничтожением южнокорейских властей», - приводит слова Ким Е Чжон портал Yonhap. В июле власти КНДР заявили, что причиной вспышки COVID-19 в стране стал «странный предмет», обнаруженный на границе с Южной Кореей. О чем именно тогда шла речь, в Пхеньяне не уточнили. Ранее северокорейские власти назвали распространение коронавируса сильнейшим потрясением для страны с момента ее основания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика