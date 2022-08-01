«Настало время создавать свои бренды»: в Сочи открылся новый магазин Putin Team

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Проблем для потребителей на фоне ухода с российского рынка крупных ритейлеров недорогой одежды нет и не будет. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, на долю этих компаний приходилось до 30%. И теперь у отечественных производителей есть возможность занять освобождающиеся ниши на рынке.

«По ряду направлений в сегменте одежды представлено очень много российских товаров. Хорошее качество, привлекательная цена. Понятно, что и господдержка этому помогала, которая практиковалась много лет и продолжается. Таких примеров очень много. Могу привести пример российского бренда Putin Team Russia. Был открыт очередной магазин - на этот раз в аэропорту города Сочи. Вот один из примеров, какого качества может добиться российский производитель одежды для спорта, для активного образа жизни в casual-сегменте», - рассказал статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Магазин Putin Team открыт в сочинском аэропорту в пик сезона. Все представленные вещи из российского сырья, отшитые на цифровой фабрике на Урале с применением технологий 3D-моделирования.

«Наступило время, когда недостаточно кому-то подражать - сегодня нужно создавать свои уникальные бренды, развивать свою легкую промышленность именно по своему собственному пути, не подражая, не осматриваясь на кого-то. Достаточно широкая линейка, что позволяет обратить внимание как на спортивную одежду, аксессуары, классические какие-то вещи. То есть в целом мы считаем, что они попали в сегмент рынка достаточно точно», - считает руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

По результатам исследования Минпромторга, сейчас в России больше тысячи отечественных брендов обуви, одежды и аксессуаров. Их продукция по качеству выше ряда иностранных брендов, при этом доступнее по цене.