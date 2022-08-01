Семнадцать пассажиров автобуса пострадали в аварии под Пензой

По одной из версий, на крутом повороте водитель не справился с управлением, и автобус вынесло в кювет.

© Фото: Официальный канал главы администрации Лунинского района

Крупная авария с участием общественного транспорта произошла на 49-м километре трассы Пенза – Саранск утром 1 августа.

По данным МЧС, в 10:20 у села Сандерки в Лунинском районе Пензенской области опрокинулся в кювет с автобус марки "ПАЗ" с пассажирами, следовавший по маршруту из Пензы в Саранск. Из 20 пассажиров травмы различной степени тяжести получили 17 человек, опасение врачей вызывает состояние одного из пострадавших.

Участок дороги, где произошла авария, делает крутой поворот. Возможно, водитель автобуса не справился с управлением, что причиной ДТП. На месте происшествия работают экипажи службы спасения и оперативно-следственная группа.