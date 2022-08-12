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Под непрерывным огнем: в МО рассказали о новых подвигах военнослужащих на Украине

06:00 12.08.2022
В ходе спецоперации военнослужащие проявляют мужество, героизм и верность долгу.
Под непрерывным огнем: в МО рассказали о новых подвигах военнослужащих на Украине
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Михаил Задворный, гвардии подполковник

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Группа российских военнослужащих под командованием гвардии подполковника Михаила Задворного осуществляла подвоз на автомобиле «Урал» боеприпасов для российских подразделений, находящихся на передовой.

Ночью направляясь в район ведения активных боевых действий, группа продвигалась скрытно, с выключенными фарами, в условиях регулярного минометного и артиллерийского обстрела. В результате очередной вражеской атаки автомобиль, в котором находились российские военные, получил критические повреждения, потерял ход и загорелся.

Находясь под минометным обстрелом Задворный мгновенно сориентировался в ситуации, и, несмотря на собственные ранения, вытащил из машины тяжело раненых военнослужащих, а затем эвакуировал их на безопасное расстояние от автомобиля, который спустя некоторое время взорвался. Для сохранения жизни подчиненных Задворный принял решение выдвигаться в район расположения российских войск.

Группа скрытно выдвинулась в сторону дислокации российских подразделений. Продвигаясь по местности, военнослужащие обнаружили группу украинских националистов. В ходе скоротечного боя боевики были полностью ликвидированы.

Спустя четверо суток Задворный вывел группу в район расположения российских войск. При этом военнослужащие доставили в пункт дислокации изъятые у националистов гранатомет и приборы ночного видения.

Алмаз Хазиев, подполковник, начальник штаба артиллерийской бригады

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В ходе наступления на одном из стратегических направлений подполковник Алмаз Хазиев лично руководил артиллерийской бригадой и обеспечивал артиллерийскую поддержку российских подразделений.

В течение нескольких дней, ведя ожесточенные бои с украинскими националистами, в условиях ответного артиллерийского и минометного огня бригада Хазиева подавила две артиллерийские батареи, уничтожила три буксируемых артиллерийских орудия западного производства, до четырех единиц автомобильной техники и более 90 человек живой силы противника.

Благодаря мужеству и героизму подполковника Хазиева, а также выучке и профессионализму его подчиненных, противник, понесший значительные потери, был вынужден покинуть занимаемые позиции и оставить стратегически важный населенный пункт.

Максим Мартыненко, младший сержант, командир основного орудия гаубичного дивизиона 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Максим Мартыненко в 18 лет добровольцем пришел служить в Народную милицию Луганской Народной Республики и уже более трех лет несет службу по защите ЛНР. В других подразделениях Донбасс защищают его дед и дядя.

Сейчас младший сержант Мартыненко командует расчетом гаубицы «Мста-Б», который считается одним из лучших в дивизионе. За время специальной военной операции артиллеристы получили большой практический опыт в ведении контрбатарейной борьбы. На их счету более десяти единиц уничтоженной техники, разрушенные укрепрайоны, подавленные долговременные огневые точки ВСУ.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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