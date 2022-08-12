Под непрерывным огнем: в МО рассказали о новых подвигах военнослужащих на Украине

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Группа российских военнослужащих под командованием гвардии подполковника Михаила Задворного осуществляла подвоз на автомобиле «Урал» боеприпасов для российских подразделений, находящихся на передовой.

Ночью направляясь в район ведения активных боевых действий, группа продвигалась скрытно, с выключенными фарами, в условиях регулярного минометного и артиллерийского обстрела. В результате очередной вражеской атаки автомобиль, в котором находились российские военные, получил критические повреждения, потерял ход и загорелся.

Находясь под минометным обстрелом Задворный мгновенно сориентировался в ситуации, и, несмотря на собственные ранения, вытащил из машины тяжело раненых военнослужащих, а затем эвакуировал их на безопасное расстояние от автомобиля, который спустя некоторое время взорвался. Для сохранения жизни подчиненных Задворный принял решение выдвигаться в район расположения российских войск.

Группа скрытно выдвинулась в сторону дислокации российских подразделений. Продвигаясь по местности, военнослужащие обнаружили группу украинских националистов. В ходе скоротечного боя боевики были полностью ликвидированы.

Спустя четверо суток Задворный вывел группу в район расположения российских войск. При этом военнослужащие доставили в пункт дислокации изъятые у националистов гранатомет и приборы ночного видения.

Алмаз Хазиев, подполковник, начальник штаба артиллерийской бригады