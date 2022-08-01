Умер экс-командир группы «Альфа» КГБ СССР Михаил Головатов

Михаил Головатов обвинялся властями Литвы якобы в преступлениях против жителей Вильнюса в январе 1991 года.

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Бывший командир Группы «А» КГБ СССР - Главного управления охраны РФ Михаил Головатов скончался на 73-м году жизни. Головатов принял командование Группой «А» во время событий августа 1991 года. Военнослужащий оставил службу в 1992 году и вскоре состоялся как авторитетный предприниматель в сфере обеспечения безопасности негосударственных коммерческих структур и организаций.

«Полковник в отставке М.В. Головатов являлся одной из ключевых фигур в отстаивании интересов России в контексте обвинений и судебного преследования со стороны официальной Литвы относительно участия военнослужащих Советской армии и сотрудников Группы "А" в событиях января 1991 года в городе Вильнюсе Литовской ССР», - говорится в сообщении Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Также Головатов не раз принимал участие в сложнейших спецоперациях, в том числе в Афганистане, где охранял в составе группы высших руководителей НДПА и ДРА.

Кроме того, заслуги в обеспечении безопасности России были отмечены государственными наградами, среди которых - ордена Красного Знамени, Красной Звезды, «За личное мужество» (Беларусь), Почета и медаль «За отвагу».

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов