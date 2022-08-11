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Сотни машин в день: как на освобожденные территории Запорожья возвращаются беженцы

Анна Касаткина
05:27 11.08.2022
На пункте пропуска на подконтрольные России территории скапливаются многокилометровые пробки.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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От одного края горизонта до другого тянется многокилометровая пробка. Это - пункт пропуска Васильевка. Люди возвращаются домой, другие - едут подальше от зоны, где проходят боевые действия. С собой везут предметы быта, домашних животных. Все то, что удалось взять с собой.

Пункт пропуска организовали российские военные совместно с районной администрацией. Теперь сотни машин ежедневно выстраиваются в очередь на границе Запорожской области. Тысячи людей стремятся попасть на уже освобожденные, а значит - подконтрольные России территории. И у каждого на это есть свои причины - кто мечтает поскорее.

Ежедневно через КПП проходит от пяти до семи сотен автомобилей. Каждый тщательно досматривают военные. На мирные территории ни в коем случае не должно попасть оружие или иные запрещенные предметы. Люди относятся с пониманием, терпеливо ждут своей очереди.

«Очереди большие, очень жарко на улице. Помогаем, чем можем. Мы оказываем медицинские услуги, привозим воду, продукты питания, все, что необходимо людям... К тому же, с российскими войсками выезжаем в колонну и забираем приоритетные машины: машина с маленькими детками, с пенсионерами, тяжело больными», - говорит глава администрации Васильевки Наталья Романиченко.

Страх того, что в Запорожье снова начнутся боевые действия, постепенно ушел. Люди возвращаются домой. Вести о том, что в городах вновь налаживается мирная жизнь, убеждают все больше людей переехать обратно в родные места.

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