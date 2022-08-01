Президент РФ отметил, что действия западных стран, помимо всего прочего, не отвечают принципам Всемирной торговой организации.

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Президент России Владимир Путин заявил, что ограничения Запада на работу российских металлургов призваны сдержать бизнес РФ и переделить рынок. Такое мнение российский лидер выразил на совещании по развитию металлургической отрасли в понедельник, 1 августа.

Путин заявил, что ограничения на работу металлургов на внешних рынках и запрет на покупку отдельных компонентов для выпуска в РФ арматуры, металлопроката и стальных листов, приняты западными странами «в угоду политическим интересам», не отражающим реалии актуальной мировой политики.

«Ограничения на работу отечественных металлургов являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции, представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу», - заявил президент.

Глава государства отметил, что происходящее, помимо всего прочего, не отвечает и принципам Всемирной торговой организации.