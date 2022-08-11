«Запах смерти»: как иностранные журналисты посетили территорию СИЗО в Еленовке

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С микрофонами и камерами, в бронежилетах и касках - иностранные журналисты проходят на территорию Следственного изолятора в Еленовке. Здесь в ночь на 29 июля ВСУ атаковали СИЗО с пленными боевиками запрещенного в России полка «Азов»* из РСЗО HIMARS американского производства.

В Сизо в Еленовке находятся десятки иностранных журналистов. Камеры направлены на помещение, где в момент удара реактивной системы залпового огня спали украинские военнопленные. И где после прямого попадания начался пожар.

Бывшее расположение пленных ВСУ, в том числе боевиков, огорожено красно - белой лентой. Сейчас - это место преступления. Фрагменты снаряда РСЗО, найденные на месте обстрела отправлены на экспертизу.

«По данным следствия, в результате обстрела погиб 51 военнослужащий ВСУ, ранения получили 142 человека. Уголовное дело возбуждено по факту совершения террористического акта», - заявила официальный представитель генеральной прокуратуры ДНР Виталия Чернявская.

С момента атаки по корпусу СИЗО прошло уже почти две недели, а в здании все равно ощущается запах смерти, говорит шеф-корреспондент китайского телеканала «Феникс» Лу Юйгуан. Репортер не понимает, как Киев мог отдать приказ на уничтожение своих же граждан - украинских военных.

А вот журналистка из Нидерландов Соня Ван Ден Энде уверена, что удар был спланирован и нанесен прицельно. Киеву не нужны свидетели военных преступлений режима, уверена она. К тому же, для властей Украины - это повод обвинить в ударе Москву.

«На Украине много людей, которые не согласны с режимом Зеленского, с его политикой. В том числе с тем, что делает украинская армия, и поэтому целью Зеленского, вероятно, было просто убрать свидетелей», - подчеркнула журналистка.

Рассуждения и домыслы некоторых иностранцев подтверждает и приехавший на встречу с журналистами глава ДНР Денис Пушилин.

«После того, как пленные из числа боевиков начали давать показания, а именно 28 числа, вышло видеопризнание с названием имен, фамилий. То есть, имен, фамилий, приказов, характеров приказов, которые отдавались непосредственно этому преступному подразделению, вышло признание от Дмитрия Казацкого. Буквально в следующую ночь, с 28 на 29, был совершен удар», - рассказал он.

По словам главы ДНР, ВСУ ежедневно пытается атаковать следственные изоляторы с пленными - группировка противовоздушной обороны усилена. Жизнь боевиков батальона «Азов»* необходимо сохранить, чтобы они смогли предстать перед международным военным трибуналом. Денис Пушилин рассказал, что он состоится в Мариуполе до конца августа.

*Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией на территории РФ.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Андрей Лазарев, Николай Баранов