«Шагнувшие за Днепр»: МО РФ запустило мультимедийный раздел о Днепропетровской операции

Один из последних этапов битвы за Днепр - Днепропетровская операция - начался 23 октября 1943 года. В соответствии с замыслом, войска 3-го Украинского фронта форсировали Днепр южнее и западнее города и в ходе стремительного ночного штурма освободили город. Вечером 25 октября в честь блистательной победы в Москве произвели 20 залпов из 204 орудий. Десять соединений и частей, отличившихся в боях, получили почетное наименование «Днепропетровских». Освобождение города помогло развить успешное наступление войск на глубину до 100 километров и образовать на правом берегу Днепра стратегический плацдарм. Впоследствии оно способствовало освобождению Правобережной Украины.
Мультимедийный раздел «Шагнувшие за Днепр» описывает подвиги советских воинов в ходе операции. В нем опубликованы оперативные документы соединений Красной Армии, наградные материалы освободителей Днепропетровска, учетные карточки воинских захоронений, письма благодарных днепропетровчан, политдонесения о зверствах фашистов и коллаборантов над мирным населением.
Ясную картину хода операции дают журналы боевых действий и боевые донесения соединений. К операции привлекались войска 46-й и 8-й гвардейской армий, насчитывающие около 100 тысяч военнослужащих, две тысячи орудий и минометов и всего пять танков.
В журнале боевых действий 3-го Украинского фронта отмечено время, в которое советские воины были подняты в решительную атаку.
«Войска 3-го Украинского фронта силами 46-й и 8-й Гв. армий с 3:00 25.10 возобновили наступление в прежних направлениях. Сломив упорное сопротивление противника, (…) развивая наступление, к 12:00 штурмом овладели крупным жел.дор. узлом и промышленным центром Украины г. Днепропетровск, городом и жел.дор. ст. Днепродзержинск, за день боя продвинулись от 5 до 16 км», - гласит журнал.
Как отмечается в журнале боевых действий 152-й стрелковой дивизии (46-я армия), вся тяжесть боя легла преимущественно на пехоту. Рассказывается здесь и о мастерстве советских воинов, обеспечивших стремительное наступление, которое не позволило противнику нанести значительный ущерб жилым строениям и эвакуировать значительное количество имущества города и сел.
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является
средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77–59170 от 22 августа 2014 года).
Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.