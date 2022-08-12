Армия «Шагнувшие за Днепр»: МО РФ запустило мультимедийный раздел о Днепропетровской операции Анна Касаткина Легендарная операция завершилась победой Красной Армии в декабре 1943 года. © Фото: mil.ru Читайте нас на: Минобороны России запускает новый мультимедийный исторический раздел «Шагнувшие за Днепр», посвященный освобождению Днепропетровска. Днепропетровская операция завершилась победой Красной Армии 23 декабря 1943 года. Один из последних этапов битвы за Днепр - Днепропетровская операция - начался 23 октября 1943 года. В соответствии с замыслом, войска 3-го Украинского фронта форсировали Днепр южнее и западнее города и в ходе стремительного ночного штурма освободили город. Вечером 25 октября в честь блистательной победы в Москве произвели 20 залпов из 204 орудий. Десять соединений и частей, отличившихся в боях, получили почетное наименование «Днепропетровских». Освобождение города помогло развить успешное наступление войск на глубину до 100 километров и образовать на правом берегу Днепра стратегический плацдарм. Впоследствии оно способствовало освобождению Правобережной Украины. Мультимедийный раздел «Шагнувшие за Днепр» описывает подвиги советских воинов в ходе операции. В нем опубликованы оперативные документы соединений Красной Армии, наградные материалы освободителей Днепропетровска, учетные карточки воинских захоронений, письма благодарных днепропетровчан, политдонесения о зверствах фашистов и коллаборантов над мирным населением. Ясную картину хода операции дают журналы боевых действий и боевые донесения соединений. К операции привлекались войска 46-й и 8-й гвардейской армий, насчитывающие около 100 тысяч военнослужащих, две тысячи орудий и минометов и всего пять танков. В журнале боевых действий 3-го Украинского фронта отмечено время, в которое советские воины были подняты в решительную атаку. «Войска 3-го Украинского фронта силами 46-й и 8-й Гв. армий с 3:00 25.10 возобновили наступление в прежних направлениях. Сломив упорное сопротивление противника, (…) развивая наступление, к 12:00 штурмом овладели крупным жел.дор. узлом и промышленным центром Украины г. Днепропетровск, городом и жел.дор. ст. Днепродзержинск, за день боя продвинулись от 5 до 16 км», - гласит журнал. Как отмечается в журнале боевых действий 152-й стрелковой дивизии (46-я армия), вся тяжесть боя легла преимущественно на пехоту. Рассказывается здесь и о мастерстве советских воинов, обеспечивших стремительное наступление, которое не позволило противнику нанести значительный ущерб жилым строениям и эвакуировать значительное количество имущества города и сел. © mil.ru В представленном в разделе описании форсирования реки Днепр частями 39-й гвардейской стрелковой дивизии (8-я гвардейская армия) раскрываются некоторые технические детали сложнейшей операции. Так, особое внимание уделялось обеспечению войск связью на правом берегу реки. «С первой партией форсировавших были переброшены средства связи, рация и телефонная связь. Протянута линия телефонной связи с левого берега на правый берег, и сразу же по прибытии первой партии была установлена телефонная связь с правым берегом», - говорится в нем. Днепропетровская операция успешно завершилась 23 декабря 1943 года. К этому времени войска 3-го Украинского фронта окончательно сокрушили «Восточный вал» - стратегический рубеж немецкой обороны - и создали на правом берегу Днепра плацдарм шириной около 400 километров и глубиной в 100 километров. Этому предшествовали два месяца напряженных кровопролитных сражений, начавшихся с форсирования Днепра и Днепропетровска. © mil.ru Подвиги, совершенные в первых боях за плацдармы на правом берегу Днепра, описаны в наградных материалах. Так, старший лейтенант Георгий Естафьев получил боевую задачу с десятью бойцами переправиться через Днепр, захватить плацдарм и удержать позицию до подхода основных сил. «Переправившиеся ранее группы из других подразделений в результате сильного обстрела остались без командиров; немцы жестоко сопротивлялись и сжимали кольцо, поливая места переправы сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем. Молодой разведчик Естафьев быстро оценил обстановку и принял командование на правом берегу на себя», - сообщается в его наградном документе. Евстафьев успешно отбил семь фашистских атак, уничтожил более 200 немецких солдат и офицеров. © mil.ru В память о подвиге бойцов и командиров Красной Армии, под пулями форсировавших Днепр, благодарные потомки установили памятники над могилами. В разделе представлены учетные карточки нескольких мемориальных комплексов и захоронений. Крупнейшее из них находится в сквере 40-летия освобождения Днепропетровска на пересечении Запорожского шоссе и проспекта Богдана Хмельницкого. Всего там нашли покой 1984 воина Красной Армии, из которых 569 бойцов и командиров остались неизвестными. © mil.ru Жители Днепропетровска встречали освободителей с великой радостью. Приход советского воина означал конец немецко-фашистской каторге. О изуверствах гитлеровских оккупантов говорится в опубликованной телеграмме начальнику Политуправления 3-го Украинского фронта генерал-майору Рудакову. «В Днепропетровске из 600 тысяч населения, насчитывавшегося до войны, за время немецкой оккупации осталось 30 <тысяч> советских граждан, а к моменту освобождения города от немецких захватчиков в нем насчитывалось 2-3 тысячи человек. Остальные были зверски замучены и убиты, угнаны в фашистскую каторгу или бежали от преследования и издевательств фашистских мерзавцев», - докладывает она. После освобождения Днепропетровска граждане сразу же приступили к восстановлению мирной жизни. В приведенной выше телеграмме также говорится, что уже «на второй день после вступления частей Красной Армии в гор. Днепропетровск местные власти имели возможность впустить в ход электростанцию и городской водопровод». Это стало возможным благодаря стремительному наступлению, которое не позволило немцам сжечь и разрушить город - он был освобожден в полной сохранности.

Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов об освобождении Днепропетровска, о зверствах фашистов в отношении жителей города, о подвигах советских воинов-освободителей направлена на охрану и защиту исторической правды, на противодействие фальсификациям истории. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика