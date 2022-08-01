Постоянный труд: как отмечают День тыла ВС РФ участники спецоперации на Украине

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Подразделения материально-технического обеспечения, отмечающие свой профессиональный праздник, День тыла ВС РФ, 1 августа, отвечают за то, чтобы на передовой было все необходимое. Тыловики под обстрелами по часам, днем и ночью, доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты и питьевую воду.

За колоннами не переставая следят беспилотники ВСУ и провокаторы. Маршруты пытается вычислить вражеская разведка, поэтому менять их приходятся постоянно. Об асфальтированных дорогах давно забыли, шутят водители. Идут вдоль кромок леса, иногда пересекая незасеянные поля.

Баня, а после летний душ - то, что нужно после изнурительной многочасовой езды в конвоях по линии фронта. Еще одна задача подразделений МТО - обеспечение баней и прачечной передовых частей. Передвижные автономные комплексы на базе четырехосного «КамАЗа» в работе ежедневно. Работают они автономно. В течение получаса после запуска генератора готовы к работе.

Вместе с передвижным банным комплексом всегда перемещается прицеп. На самом деле это мобильная прачечная. Здесь несколько стиральных машин, электричество от генератора, резервуар с водой. Прицеп прибывает в расположение наших подразделений на передовой и может обстирать до сотни бойцов.

Банно-прачечный комплекс на колесах должен работать не только качественно, но еще и быстро. Обстановка на линии соприкосновения меняется постоянно. Времени помыться и постирать свои вещи у наших бойцов катастрофически мало. Нужно выполнять поставленные задачи.

Вообще тыловики - служба совершенно автономная. Ремонт своей техники делают сами: есть специалисты и оборудование, не нужно обращаться за помощью в ближайший рембат. Работает свой пункт питания, оборудован холодный склад.

Бойцы пекут хлеб прямо на передовой и развозят по позициям. Каждый день. Так же, каждый день, туда доставляют продукты, горючее и боеприпасы. Перерывов на собственный праздник не делают. Тыловики уверены: наши ребята не должны нуждаться ни в чем.