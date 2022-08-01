Армия Армия Армия

Постоянный труд: как отмечают День тыла ВС РФ участники спецоперации на Украине

Анатолий Бородкин
Алиса Краузе
05:00 01.08.2022
Задействованные в спецоперации подразделения МТО празднуют День тыла.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Подразделения материально-технического обеспечения, отмечающие свой профессиональный праздник, День тыла ВС РФ, 1 августа, отвечают за то, чтобы на передовой было все необходимое. Тыловики под обстрелами по часам, днем и ночью, доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты и питьевую воду.

За колоннами не переставая следят беспилотники ВСУ и провокаторы. Маршруты пытается вычислить вражеская разведка, поэтому менять их приходятся постоянно. Об асфальтированных дорогах давно забыли, шутят водители. Идут вдоль кромок леса, иногда пересекая незасеянные поля.

Баня, а после летний душ - то, что нужно после изнурительной многочасовой езды в конвоях по линии фронта. Еще одна задача подразделений МТО - обеспечение баней и прачечной передовых частей. Передвижные автономные комплексы на базе четырехосного «КамАЗа» в работе ежедневно. Работают они автономно. В течение получаса после запуска генератора готовы к работе.

Вместе с передвижным банным комплексом всегда перемещается прицеп. На самом деле это мобильная прачечная. Здесь несколько стиральных машин, электричество от генератора, резервуар с водой. Прицеп прибывает в расположение наших подразделений на передовой и может обстирать до сотни бойцов.

Банно-прачечный комплекс на колесах должен работать не только качественно, но еще и быстро. Обстановка на линии соприкосновения меняется постоянно. Времени помыться и постирать свои вещи у наших бойцов катастрофически мало. Нужно выполнять поставленные задачи.

Вообще тыловики - служба совершенно автономная. Ремонт своей техники делают сами: есть специалисты и оборудование, не нужно обращаться за помощью в ближайший рембат. Работает свой пункт питания, оборудован холодный склад.

Бойцы пекут хлеб прямо на передовой и развозят по позициям. Каждый день. Так же, каждый день, туда доставляют продукты, горючее и боеприпасы. Перерывов на собственный праздник не делают. Тыловики уверены: наши ребята не должны нуждаться ни в чем.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:53 В стране и мире
Вучич выразил РФ благодарность за поддержку в ситуации с Косово
00:10 Армия
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Тыла ВС России
22:58 В стране и мире
Видео
Эксперт оценил вероятность эскалации конфликта между Сербией и Косово
22:14 В стране и мире
МИД РФ: власти в Косово хотят запустить силовой сценарий в отношении сербов
22:14 В стране и мире
МИД РФ: власти в Косово хотят запустить силовой сценарий в отношении сербов
Популярное
Видео
Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф в честь Синопского сражения
Видео
Путин осмотрел парк «Остров фортов» в Кронштадте
Видео
Минобороны России опубликовало полный список погибших от удара по СИЗО в Еленовке
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.