Парижские магазины с кондиционерами начали штрафовать за открытые двери

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В Париже нескольким магазинам впервые выписали штрафы за открытые двери при включенном кондиционере. Тремя неделями ранее во французской столице вступило в силу постановление, принятое ради экономии электроэнергии, которое запрещает держать открытыми двери при включенном кондиционере.

Первыми под штрафы попали магазины на улице Риволи в четвертом округе Парижа. Им грозит штраф в размере 150 евро. Об этом пишет газета Parisien.

Ранее «Звезда» рассказывала, что в Европе началась тотальная экономия из-за энергетического кризиса. Так, например, в Великобритании граждан призовут отказаться от привычных вещей. Правительство разработало специальную стратегию на случай нехватки газа перед зимой - по радио, телевидению и с уличных плакатов людей будут просить выключать дома свет и терморегуляторы.

А в Италии торговцы на рынке уже ощутили, что стремительно растущие счета за свет и топливо бьют по покупательской способности. Жители многих европейских стран вынуждены на многом экономить.