Напавшие на полицейских в метро гастарбайтеры получили шесть лет колонии на двоих

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Двое граждан Таджикистана Умар Расулжонзоде и Саидакрам Хамроев получили 3,5 и 2,5 лет лишения свободы соответственно за нападение на полицейских в московском метрополитене. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Инцидент произошел в феврале 2022 года на станции метро «Тульская».

На законные требования полицейских проследовать в дежурную часть для установления личности молодые люди ответили категорическим отказом и оказали сопротивление.

«Молодой человек нанес один удар кулаком в область туловища сотрудника полиции, а в последующем также применил в отношении сотрудника насилие, выразившееся в толчках, рывках за форменное обмундирование и применении приемов борьбы <...> умышленно нанес в прыжке одному полицейскому удар ногой в область туловища, а другому несколько ударов рукой в область головы, после чего скрылся», - говорится в заявлении ведомства.

Следствие установило, что оба задержанных незаконно работали на территории Москвы и проживали в съемных квартирах. Работодателей и предоставивших нелегалам жилье также призвали к ответственности, уточнили в СК РФ. В указанных помещениях прошли обыски, в ходе которых полицейские выявили 57 граждан из стран Средней Азии.