Подготовить орудия: участники «Танкового биатлона» провели пристрелку вооружения в Алабино

Необходимо было попасть в мишень с расстояния в 1600 метров. Все экипажи справились с заданием успешно.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На полигоне Алабино завершилась пристрелка команд первого дивизиона, куда входят Южная Осетия, Киргизия, Беларусь, Россия и Китай.

Участники приводили к нормальному бою штатное вооружение танков. Самой зрелищной была пристрелка 125-мм гладкоствольных пушек танков. Экипажи должны были попасть в мишень с расстояния в 1600 метров. Все экипажи справились с заданием успешно.

Особый интерес здесь вызвала китайская команда. На Армейские международные игры Китай привез собственные танки Type 96. Все остальные команды будут соревноваться на отечественных Т-72Б3, которые уже не первый год показывают свою эффективность в «Танковом биатлоне».

Кроме того, участники показали точность стрельбы из пулеметов Калашникова и зенитных пулеметов. Сейчас к пристрелке приступят команды второго дивизиона. Это представители Зимбабве, Абхазии, Таджикистана, Мали и новички Игр - Иран и Судан.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов