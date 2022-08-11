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Подготовить орудия: участники «Танкового биатлона» провели пристрелку вооружения в Алабино

Тагир Валиди
14:01 11.08.2022
Необходимо было попасть в мишень с расстояния в 1600 метров. Все экипажи справились с заданием успешно.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полигоне Алабино завершилась пристрелка команд первого дивизиона, куда входят Южная Осетия, Киргизия, Беларусь, Россия и Китай.

Участники приводили к нормальному бою штатное вооружение танков. Самой зрелищной была пристрелка 125-мм гладкоствольных пушек танков. Экипажи должны были попасть в мишень с расстояния в 1600 метров. Все экипажи справились с заданием успешно.

Особый интерес здесь вызвала китайская команда. На Армейские международные игры Китай привез собственные танки Type 96. Все остальные команды будут соревноваться на отечественных Т-72Б3, которые уже не первый год показывают свою эффективность в «Танковом биатлоне».

Кроме того, участники показали точность стрельбы из пулеметов Калашникова и зенитных пулеметов. Сейчас к пристрелке приступят команды второго дивизиона. Это представители Зимбабве, Абхазии, Таджикистана, Мали и новички Игр - Иран и Судан.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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