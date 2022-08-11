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Борьба за живучесть: команда РФ заделала «пробоины» в корпусе на конкурсе АрМИ в Азербайджане

12:14 11.08.2022
Последовательность подачи воды в «пробоины» в аварийном отсеке и наращивание обстановки определял тренер российской команды.
© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: пресс-центр Армейских международных игр
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Российские военные моряки провели тренировку по заделыванию пробоин в корпусе корабля. Свои навыки они продемонстрировали в учебно-тренировочном комплексе (УТК). Во время тренировки команда из пяти человек должна ликвидировать пробоины, из которых под давлением внутрь тренажера подается холодная вода.

Количество пробоин – пять. Вода подавалась последовательно, с интервалом в десять секунд. Ее уровень замерялся через семь минут после доклада капитана команды о ликвидации аварийных повреждений.

В течение двух часов российские моряки в учебном отсеке УТК боролись с поступлением воды. После завершения тренировки участник команды России сержант Зиновин отметил высокий уровень подготовки и сплоченности команды.

Международный конкурс по морской выучке экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2022» проходит в Азербайджане с 15 по 27 августа. В конкурсе задействованы морские и наземные области военно-морской базы Пута. Участвуют команды Азербайджана, Казахстана, Ирана и РФ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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