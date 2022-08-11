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Активная фаза «Селенги-2022» в Монголии завершилась боевыми стрельбами и парадом военной техники

11:38 11.08.2022
Всего в учениях приняли участие около 1 200 военнослужащих, было задействовано порядка 300 единиц боевой и специальной техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военные России и Монголии завершили активную фазу учений «Селенга-2022» на монгольском полигоне Ховд, выполнив боевые стрельбы и проведя парад военной техники, сообщает  пресс-служба Восточного военного округа.

Согласно легенде, мотострелковые подразделения обеих стран на бронетранспортерах, под прикрытием вертолетов, ствольной артиллерии, систем ПВР, станковых противотанковых гранатометов и минометов, освободили территорию в назначенном районе и уничтожили условных террористов.

Прикрывали военную технику от атаки с воздуха комплексы «Панцирь-С». В пресс-службе округа подчеркнули, что российские военные впервые использовали современную технику своих сил ПВО за всю историю совместных учений РФ и Монголии «Селенга».

Вертолетами Ми-8АМТШ «Терминатор» во «вражеский» тыл был переброшен тактический десант. Разведчики «зачистили» район от диверсантов, а летчики эвакуировали условно раненных в безопасное место, где они получили медицинскую помощь. С помощью минометов и гаубиц Д-30 военные открыли огонь и уничтожили отступающего условного противника, добавили в пресс-службе.

В общей сложности к мероприятиям были привлечены порядка 1 200 военнослужащих, было задействовано около 300 единиц техники.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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