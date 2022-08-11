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Жилой дом разнесло мощным взрывом в Индиане

Игнат Далакян
10:50 11.08.2022
Согласно словам представителя местной пожарной службы, 11 домов из 39 пострадавших стали непригодными для проживания.
© Видео: ChaudharyParvez, Twitter © Фото: ChaudharyParvez, Twitter
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По меньшей мере три человека погибли и 39 домов были повреждены в результате мощного взрыва дома в штате Индиана.

Как передает местная телевизионная станция WEHT, могут быть и другие жертвы взрыва, среди пропавших без вести. Согласно словам представителя местной пожарной службы, 11 домов из 39 пострадавших стали непригодными для проживания.

Власти района призвали жителей держаться подальше от этого района. На данный момент ведется расследование для выяснения причины взрыва.

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