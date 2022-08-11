«Кровавая четверка»: палача ИГИЛ* из группировки «Битлз» задержали в Лондоне

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Палач запрещенной в России террористической организации ИГИЛ* Эйн Лесли Дэвис задержан в аэропорту Лондона. Об этом сообщила полиция столицы Великобритании.

«Эйна Лесли Дэвиса... обвинили в нарушении статей 15, 17 и 57 закона о терроризме от 2000 года», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Сообщается, что в Англию Дэвис прилетел из Турции, где его также много лет разыскивают по обвинению в терроризме. Задержанный входил в группу четырех боевиков, которых за характерное английское произношение прозвали «Битлз». Палачи «прославились» особой жестокостью по отношению к своим жертвам, казни которых они снимали на видео и распространяли в Сети.

Главаря банды ликвидировали в Сирии еще в 2015 году, остальных поочередно выследили, задержали и заключили под стражу. Эйн Лесли Дэвис оставался последним находившимся на свободе участником преступной четверки.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.