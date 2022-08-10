Саудовский дипломат умер на конференции после слов «Где бы вы ни были, смерть настигнет вас»
Врачи выясняют, что могло стать причиной внезапной гибели дипломата.
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В Египте скончался известный саудовский дипломат Мохаммад аль-Кахтани. Это произошло в ходе его выступления на Арабо-Африканской конференции.
Как сообщает tahiamasr.com, последними словами погибшего были: «Где бы вы ни были, смерть настигнет вас».
После этого аль-Кахтани потерял сознание и упал на пол. К мужчине бросились охранники и врачи, но спасти его не удалось. Причина смерти не уточняется.