Саудовский дипломат умер на конференции после слов «Где бы вы ни были, смерть настигнет вас»

© Видео: RiceEat17712218, Twitter © Фото: RiceEat17712218, Twitter

В Египте скончался известный саудовский дипломат Мохаммад аль-Кахтани. Это произошло в ходе его выступления на Арабо-Африканской конференции.

Как сообщает tahiamasr.com, последними словами погибшего были: «Где бы вы ни были, смерть настигнет вас».

После этого аль-Кахтани потерял сознание и упал на пол. К мужчине бросились охранники и врачи, но спасти его не удалось. Причина смерти не уточняется.