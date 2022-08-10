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В США назвали друзей Путина в НАТО

Ян Брацкий
07:16 10.08.2022
Больше остальных досталось турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану за покупку российских С-400, отказ от санкций и переговоры с Москвой.
В США назвали друзей Путина в НАТО
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президенту России Владимиру Путину удалось выстроить дружеские отношения с некоторыми лидерами стран, входящих в Североатлантический альянс. Об этом заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер. В число таких он отнес турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, экс-премьера Италии Сильвио Берлускони и нынешнего главу венгерского правительства Виктора Орбана.

«Эрдоган вряд ли единственный лидер страны - члена НАТО, который выстроил дружеские отношения с Путиным. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, ушедшего в отставку несколько лет назад, или же нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», - обратил внимание Даалдер в интервью для Politico.

Более подробно экс-постпред США при НАТО остановился на личности президента Турции. Он раскритиковал Эрдогана за покупку российских комплексов ПВО С-400 вместо западных аналогов, отказ Анкары от введения антироссийских санкций после начала спецоперации ВС РФ на Украине и переговоры с российским лидером.

Президенты России и Турции встретились в конце прошлой недели в Сочи, где провели обстоятельные двусторонние многоформатные переговоры. Обсуждали двустороннее сотрудничество и международную повестку. Среди прочего, Москва и Анкара договорились, что поставляемый в Турцию российский газ частично будет оплачиваться рублями.

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