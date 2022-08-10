США обвинили члена КСИР в планировании убийства экс-советника Трампа

Заочное решение было принято в среду.

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Министерство юстиции США обвинило члена Корпуса стражей исламской революции Ирана в планировании убийства экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Заочное решение было принято в среду.

Следователи утверждают, что с октября прошлого года 45-летний Шахрам Пурсафи, связанный со спецподразделением «Аль-Кудс», пытался организоваться убийство американского политика, вероятно, в отместку за гибель годом ранее генерала КСИР Касема Сулеймани.

Военный намеревался заплатить частным лицам в США 300 тысяч долларов за ликвидацию Джона Болтона в Вашингтоне или Мэриленде. Сейчас он находится на свободе.

Напомним, 3 января 2020 года погиб генерал Сулеймани и замкомандующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Они были уничтожены в ходе специальной операции США в Багдаде.