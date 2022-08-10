На Саур-Могилу в ДНР для установки привезли скульптуру солдата Победы

Мемориал был разрушен в ходе конфликта в Донбассе в 2014 году. Теперь рабочие воссоздают его исторический облик.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В ходе восстановления мемориального комплекса «Саур-Могила» под Донецком установят фигуру солдата Победы. Воссозданная девятиметровая скульптура будет стоять у подножия 36-метровой стелы на вершине кургана.

Мемориал был разрушен в ходе конфликта в Донбассе в 2014 году. Теперь рабочие воссоздают его исторический облик. Восстановлением занимается Российское военно-историческое общество совместно с Минобороны России.

«То, что здесь происходит, можно назвать технологическим чудом. Потому что наши коллеги, военно-строительный комплекс Минобороны, провел огромный объем работ. Как вы видите, стела уже стоит. Сейчас облицовка стелы ведется, сегодня монтаж фигуры солдата, к вечеру прибудут недостающие элементы фигуры солдата», - рассказал он.

Кроме того, в ходе восстановительных работ будут созданы три рельефа, посвященные подвигу современных ополченцев Донбасса, Народной милиции ДНР и ЛНР, и российских военнослужащих, задействованных в спецоперации на Украине.